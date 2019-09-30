ألمانيا لليونان: أعيدوا اللاجئين السوريين إلى تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

حثت الحكومة الألمانية اليونان على إعادة مزيد من اللاجئين السوريين إلى تركيا على نحو أسرع، بسبب الأوضاع الكارثية في مخيمات اللجوء بالجزر اليونانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في برلين إن هذا الإجراء جزء من الحل، فيما طالبت منظمة «برو أزول» الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين الإجلاء الفوري للاجئين من الجزر اليونانية، وتوزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا على وجه الخصوص.

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وكان حريقان اندلعا في مخيم موريا للاجئين، ومخيم آخر قريب في جزيرة ليسبوس اليونانية أسفر عن مقتل أم وطفلها، وأعقب ذلك اضطرابات داخل المخيم المكتظ باللاجئين.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «برو أزول»، جونتر بوركهارت «هذه مأساة صدمتنا أيضا.. من يعرض آلاف الأشخاص إلى وضع ميؤوس منه شريك في التصعيد».

وكان الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية مع تركيا في 2016، تنص على إعادة الاتحاد الأوروبي لكل المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية عبر تركيا، ويستقبل في المقابل من تركيا لاجئين سوريين.