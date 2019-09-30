حماس تأسف لاستضافة قطر وفدا إسرائيليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت حركة حماس أمس عن أسفها لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر.

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وانتقد الناطق باسم حماس حازم قاسم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس: «رفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني، وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة».

واعتبر قاسم ذلك «أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني».

يذكر أن وفدا إسرائيليا مكونا من 5 رياضيين، يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في قطر، والتي افتتحت الجمعة الماضي.