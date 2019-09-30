الإرياني: الحوثيون يستخدمون فيديوهات قديمة للترويج لانتصارات وهمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الجوف

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تروج لانتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية، مستعملة فيديوهات قديمة لعملية التفاف فاشلة نفذتها قبل أشهر.

وقال في سلسة تغريدات على تويتر إن الميليشيات الحوثية تروج لتلك الانتصارات «الوهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة، لصالح أسيادها في طهران، والتشويش على جريمة الاستهداف الإيراني لشركة أرامكو النفطية».

ويأتي كلام الإرياني بعد أن ادعت ميليشيات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات، وأسر الآلاف من قوات الشرعية في «محور نجران».

Advertisements

وسبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف، لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

من جهة أخرى، لجأت ميليشيات الحوثي إلى تغذية الصراعات القبلية، وإحياء الثارات داخل المجتمع اليمني، بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي اليمني ونشر الفوضى، وأكد مصدر محلي بمحافظة إب وسط اليمن أن الميليشيات أحيت النعرات القبلية وأعادت التوتر والصراع في منطقة رماضة بمديرية العدين غرب محافظة إب بين أسرتي بيت الحاتمي وبيت الحذيفي، وسط تغذية قيادات حوثية للصراع بين الأسرتين وانحياز ميليشيات الحوثي لصالح بيت الحاتمي على حساب بيت الحذيفي، وأفرجت عن سجناء متهمين بالقتل من أسرة بيت الحاتمي وأبقت على سجناء بيت الحذيفي دون الاستجابة لمطالبهم.

وفي السياق حذرت ندوة ثقافية أقيمت بمحافظة مأرب من مخاطر ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية من تجريف وتحريف فكري واسع النطاق للأجيال في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من خلال المراكز الصيفية والثقافية والمحاضرات الشفهية والمسجلة وعبر الملازم المطبوعة والتغيير في المناهج الدراسية، والصراع القبلي.

مشاهدات يمنية