جراهام: طالبت ترمب بردع إيران عسكريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال السيناتور ليندسي جراهام إنه طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بردع إيران عسكريا حتى تدفع ثمن رعايتها للإرهاب.

وتابع في مقابلة تلفزيونية مع محطة «سي بي إس» «قلت للرئيس دونالد ترمب: عليه أن يجعل إيران تدفع الثمن، قلت له: لقد قمت برد محسوب بعد إسقاط الدرونز ولم ينفع معها، وهي الآن جامحة ويجب أن تعيدها لمكانها»، وأضاف «الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون استطاع أن يدافع عن نفسه، وقاد البلاد بنفس الوقت عندما كان يواجه نفس الوضع».

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وكشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن تلقي أعضاء من الكونغرس إحاطات سرية الأربعاء الماضي، بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية، والتي ألقت إدارة الرئيس دونالد ترمب باللوم فيها على طهران، وقال أعضاء من مجلس الشيوخ إن الإحاطة التي أجريت في مجلس الشيوخ قدمها مسؤولون من البنتاغون والمخابرات الأمريكية.

وبعد الإحاطة السرية دعا السيناتور ليندسي جراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس ترمب، إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران، وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس ترمب «ينتظر ما سيحدث لتشكيل بناء تحالف».

وأكد جراهام ضرورة الردع العسكري قائلا «أنا مصمم الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة ردع إيران عسكريا، يجب أن يدفعوا ثمنا يشعرون به، العقوبات لن تؤدي المهمة أبدا، وعلينا التفكير في الرد العسكري. آمل أن يستجيب الرئيس بطريقة لا يشعر فيها الإيرانيون بالشك حول الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب إرباكهم للعالم»، في إشارة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.