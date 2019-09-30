إطلاق سراح عدد كبير من المتهمين في مظاهرات سبتمبر دون تحقيقات

الموجز

أكد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن قوات الأمن أطلقت سراح مجموعة كبيرة ممن تم القبض عليهم في أحداث 20 سبتمبر وجمعة 27 سبتمبر، دون تحرير محاضر أو عرضهم على جهات التحقيق.

محامي المفوضية

وأضاف محامي المفوضية، اليوم الاثنين، أن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، كانوا متواجدين في قسم المنتزة أول.

الدعوات لمظاهرات

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أعداد كبيرة من المواطنين في الإسكندرية، على هامش الدعوى لمظاهرات 20 سبتمبر الماضي والجمعة 27 سبتمبر.

بيان النائب العام

وفي وقت سابق أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بياناً حول التحقيقات الموسعة، التي أجرتها في وقائع مظاهرات الجمعة بالميادين والطرق العامة فى عدد من المحافظات.

استجواب 1000 متهم

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وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.

وأمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.

كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتراف المتهمين

واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات الي خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي شسوية لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر وأكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

عناصر مجهولة

بينما ارجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات المناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة التحريض المواطنين على التظاهر.

كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية، و أخري موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.