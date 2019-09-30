الاقتصاد التركي ينهار.. وارتفاع خدمة الدين والركود.. واستقالات جماعية من حزب «العدالة والتنمية» وصهر أردوغان يواصل «وعوده المعسولة»

الموجز

مع استمرار عجز الحكومة والمؤسسات المالية عن كبح جماح هبوط العملة المحلية التركية، كان ضعف الثقة في الاقتصاد التركي العنوان الأبرز في البلاد ووسائل الإعلام الأيام الماضية بسبب أزمة الليرة بعد الإطاحة بمحافظ البنك المكرزى وتعين زوج إبنته أردوغان وزيرًا للمالية.

معهد الإحصاء التركي

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق وزير المالية، صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسن اقتصاد البلاد.

النقد الدولي

وأشار أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل جدا لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الاثنين.

مرحلة الركود

ودخل الاقتصاد التركي في مرحلة الركود في أعقاب أزمة الليرة التركية، بينما أعلن وزير المالية التركي في وقت سابق أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019.

وواصل البيرق وعوده بالقول إن هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و2021 و2022.

خفض البطالة

وأضاف: "عبر البرنامج الاقتصادي الجديد نهدف لتخفيض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة، وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة".

تشكيك في الوعود

ورغم وعود المسؤول التركي، يشكك مراقبون ومحللون اقتصاديون في تحقيق هذا النمو في ضوء التدهور الذي لا يزال مستمرا في جوانب عدة من الاقتصاد التركي، وعدم الوصول إلى النمو المطلوب لهذا العام.

الاقتصاد ينكمش

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وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

كما انكمش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، وأشار استطلاع لرويترز الشهر الماضي إلى أن النمو في 2019 سيكون صفرا.

قيادي سابق بحزب العدالة

أكد القيادي سابق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبداللطيف شَنَر، أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته "فاشلة"، وأن حزبه ينهار.

فشل أردوغان وحكومته

وقال شنر، النائب البرلماني الحالي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "خبردار" التركية المعارضة، إن "فشل تعامل أردوغان وحكومته مع الأزمة الاقتصادية، كان له بالغ الأثر في انخفاض نسبة التصويت للحزب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس/آذار الماضي".

وأضاف شنر، الذي كان من قبل نائبا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسا للوزراء، وهو أيضا أحد مؤسسي العدالة والتنمية، أن "القاصي والداني يدرك جيدا أن العدالة والتنمية يعيش حالة من الانهيار بكل ما تعني الكلمة من معنى، بسبب سياساته الفاشلة".

الدولة تزداد فقرًا

وأشار إلى أن "الدولة كل يوم تزداد فقرا، ولا نرى السعادة إلا لدى حفنة قليلة من الأثرياء ممن حققوا ثروات بحكم قربهم من النظام الحاكم، أما البقية الباقية فلم يتركوا لها إلا الفقر والبطالة والتضخم وتدني مستوى الخدمات في مختلف القطاعات".

وأوضح أن "معدلات البطالة في البلاد وصلت لمستويات قياسية، والجميع مستاؤون من ذلك، ولا يفعل النظام شيئا حيال ذلك إلا الكلام لا أكثر من ذلك، بينما الواقع في غاية السوء".

وتابع "رغم هذا دأب أردوغان على انتقاد وشيطنة الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى إدارته السيئة للدولة التركية".

وأضاف "السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الصحيح الذي يفعله أردوغان؟ أهي السياسية الخارجية؟ أم تحقيق العدالة بالداخل؟ أم تعامله مع الأزمة الاقتصادية؟ لا شيء بالطبع من هذه الأشياء".

سلسلة استقالات

ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات، كان أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري.