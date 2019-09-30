باقري: الاعداء أدركوا ان ايران الاسلامية تتمتع بالقدرات والجاهزية والارادة

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​اللواء​ محمد باقري ان "الاعداء أدركوا ان ايران الاسلامية تتمتع بالقوة والجاهزية والارادة"، مشيراً إلى أن "الوضع الذي نشهده اليوم في ​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​ و​اليمن​ و​افغانستان​، لا يمكن مقارنته بالماضي، ففي العراق تم انجاز عمليات التطهير تماما، وأصبحت ​الحكومة​ اكثر اقتدارا، كما ان ​الحشد الشعبي​ تم تكريسه كقوة مسلحة قانونية، وتم إقرار علاقات وثيقة للغاية في جميع الجوانب مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأشار اللواء باقري الى "تقدم جبهة المقاومة في سوريا وإحباط فتنة التكفيريين في هذا البلد والى الوضع في اليمن"، لافتاص إلى أنه "في سوريا تم تطهير القسم الاعظم من البلاد، وقد ازدادت الحكومة قوة، والعمل ماض على قدم وساق لإعادة السيادة على الاجزاء القليلة المتبقية، وفي اليمن تنامات قدرات المقاتلين اليمنيين وحققوا انتصارات اساسية، بحيث حققوا مكانة ممتازة في الدفاع البري والجوي والبحري، وقد وجهوا ضربات قاصمة من خلال استهداف طائرات العدو الاستراتيجية والمنشآت النفطية، وكذلك تنفيذ عمليات "نصر من الله" وأسر عدد كبير من العدو، حيث لم يبق سبيل امامه سوى الانسحاب وتقبل إنهاء الحرب".

ولفت الى "الانجازات التي حققتها الوحدة الجوفضائية التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​"، مشيراً إلى أن "تعزيز القدرات الدفاعية ورفع القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة في البلاد، واستعراض القوة والجاهزية الذكية والحازمة في التصدي لتهديدات العدو ومؤامراته، بما في ذلك تدمير مقرات الارهابيين في المناطق المحيطة واستهداف الطائرة المسيرة الاستراتيجية المعتدية التابعة للإدارة الاميركية الارهابية، انما تمثل جزءا من اقتدار حرس الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس".