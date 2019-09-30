علمت قناة "الجديد" بأن "وزير التربية السوري السابق ​هزوان الوز​ كان قد اعتقل قبل شهر وكان في سجن عبرا في دمشق بتهم فساد و​اختلاس​ أموال وستتم محاسبته ومعاقبته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: اعتقال وزير التربية السوري السابق بتهم فساد وستتم محاسبته ومعاقبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.