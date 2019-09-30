ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، "أنّها ستعلن خلال 48 ساعة موعد الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية".
ولفتت العضو في الهيئة حسناء بن سليمان، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "من المرجّح أن يكون 13 تشرين الأول موعدًا للجولة الرئاسية الثانية بين نبيل القروي (الموقوف بتهمة تبييض أموال) وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد".
وكانت قد أعلنت المحكمة الإدارية "رفض خمسة مطالب استئناف طعون متعلّقة بنتائج الجولة الأولى"، ما سيسمح للهيئة بإقرار النتائج النهائيّة للجولة الأولى، وتنطلق اثر ذلك الحملة الانتخابية.
ومن المتوقّع أن يَنظر القضاء الأربعاء، في طلب الافراج عن القروي الموقوف منذ 23 آب الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإنتخابات بتونس ستعلن خلال 48 ساعة موعد الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.