متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية: افتتاح منفذ القائم يؤكد دحر الإرهاب من الحدود مع سوريا

ركّز المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، على أنّ "افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يؤكّد أنّ التنظيمات الإرهابية دُحرت من حدود البلدين".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "العراق يَعتبر هذا المنفذ مهمًّا بالنسبة له، ويشكّل مساحة آمنة في التبادل التجاري مع سوريا، كما تعتبره سوريا أيضًا مهمًّا في تعاملاتها مع العراق"، مشدّدًا على أنّ "افتتاح المعبر أكّد أنّ المنطقة الحدودية بين البلدين أصبحت آمنة، وأنّ الإرهاب لم يعد موجودًا وغير قادر على الحركة هناك".
ولفت الخفاجي إلى "وجود تنسيق مشترك من خلال المركز الأمني المشترك مع دمشق"، موضحًا أنّ "ضابطًا برتبة كبيرة يمثّل الجانب السوري فيه". وبيّن أنّ "عمليّة فتح المنافذ يومًا بعد يوم تعزّز مكانة العراق وعلاقته معه دول الجوار، وخطوة نحو تطوّر اقتصاده وبنيته التحتية".
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