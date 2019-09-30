حمدوك: السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي

أكّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أننا نقدم الشكر على الدعم الفرنسي للسودان"، مشددًا على أن " ما حصل في السودان هو تغيير عميق".
ولفت حمدوك الى أن "السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي"، موضحًا أن " من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام".
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