حمدوك: السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي

أكّد رئيس الوزراء ​السودان​ي ​عبد الله حمدوك​، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، "أننا نقدم الشكر على الدعم الفرنسي للسودان"، مشددًا على أن " ما حصل في السودان هو تغيير عميق".

ولفت حمدوك الى أن "السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولي"، موضحًا أن " من أولويات ​الحكومة​ ​السوداني​ة تحقيق السلام".

