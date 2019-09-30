ماكرون: سنواصل دعوة أميركا لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ​السودان​ عبدالله حمدوك، عن أن "​فرنسا​ ستحتضن مؤتمرًا دوليًا لدعم ​الخرطوم​ اقتصاديا وسنقف الى جانبها في جهود إعادة الإعمار"، مشيرًا الى "أننا نشدد على شجاعة ​الشباب​ السوداني الذي تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاته، والسودان يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية".

وأوضح ماكرون أن "فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال ​حكومة​ مدنية"، واعدًا بـ"مواصلة دعوة ​الولايات المتحدة​ لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

