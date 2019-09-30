ماكرون: سنواصل دعوة أميركا لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عن أن "فرنسا ستحتضن مؤتمرًا دوليًا لدعم الخرطوم اقتصاديا وسنقف الى جانبها في جهود إعادة الإعمار"، مشيرًا الى "أننا نشدد على شجاعة الشباب السوداني الذي تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاته، والسودان يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية".
وأوضح ماكرون أن "فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية"، واعدًا بـ"مواصلة دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
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