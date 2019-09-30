500 فندق في إسبانيا مهدد بالإغلاق بسبب إفلاس شركة "توماس كوك"

حذّر رئيس الاتحاد الإسباني لأصحاب ​الفنادق​ والمساكن السياحية خوان مولاس، من أنّ "500 فندق سيغلقون على الفور بسبب إفلاس شركة "توماس كوك" البريطانية للرحلات، ويمكن للوضع أن يسوء إذا لم تتّخذ ​الحكومة​ إجراءات فوريّة".

ولفت في حديث صحافية، إلى أنّ "قيمة الفواتير غير المدفوعة في ​إسبانيا​ من "توماس كوك،" يمكن أن تتجاوز الرقم التقديري الأول (200 مليون يورو) الّذي أشار إليه القطاع"، مؤكّدًا أنّ "الفاتورة ستكون أكبر من ذلك بكثير. إنّ فاتورة ثماني سلاسل من الفنادق فقط تساوي تقريبًا 100 مليون يورو".

وأوضح مولاس أنّ "بين الفنادق الـ500 الّتي ستغلق في إسبانيا، مئة فندق اعتمد فقط على "توماس كوك"، أمّا الفنادق الأُخرى فقد وفّرت توماس كوك" بين 30 إلى 70% من زبائنها".

يُذكر أنّ "توماس كوك" كانت قد أعلنت إفلاسها في 23 أيلول الحالي.