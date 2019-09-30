نائب وزير الخارجية الروسي: لقاء روسي تركي إيراني حول سوريا قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​، أن "الدول الضامنة لعملية ​أستانا​ للتسوية السورية ستعقد قريبا اجتماعا على مستوى عال بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان"، مشيراً إلى أن "عقد اجتماعات حول ​سوريا​ على مستوى عال ضمن إطار أستانا سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر من هذا القبيل بالعاصمة الكازاخستانية في وقت قريب".

ودعا فيرشينين ​المجتمع الدولي​ إلى "دعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على ​الحوار السوري​ الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر تشرين الاول المقبل"، مؤكداً "رفض محاولات التدخل في الحوار السوري – السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية".