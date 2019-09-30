أوبك: السعودية استأنفت كامل طاقتها الإنتاجية عقب استهداف منشآتها النفطية

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ​محمد باركيندو​، أن "​السعودية​ تمكنت من استئناف طاقتها الكاملة في الإنتاج، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها ​النفط​ية"، مشيراً إلى ان "السعوديين يتبعون الخطة التي جرى تصديقها في الـ30 من أيلول الماضي، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنهم تمكنوا من استئناف ​الطاقة​ الانتاجية الكاملة للنفط وأعتقد أنه من الواجب علينا تهنئتهم على عملهم هذا".

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