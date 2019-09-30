النشرة: قطع الطريق بالغازية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الوضع الاقتصادي

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "مجموعة من الشباب أقدموا على قطع الطريق الرئيسة بين صيدا وصور في ​الغازية​، بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة، ما أدّى إلى ازدحام السير في المكان".

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