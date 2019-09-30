رئيس تجمع المزارعين بالبقاع هنأ بفتح معبر البوكمال: للتفاوض مع الدولة السورية بشكل رسمي

علق رئيس تجمع مزارعي وفلاحي ​البقاع​ ​​ابراهيم ترشيشي​ على فتح معبر ​البوكمال​ القائم مع ​العراق​ بريف ​دير الزور​ الجنوبي الشرقي أمام حركة عبور البضائع والاشخاص بعد انجاز كافة الترتيبات، قائلا "فرحة كبيرة عندما تفتح المعابر حولنا وإمكانية الوصول إلى أسواقنا التقليدية التي عمرها أكثر من 10 سنوات وكنا نصدر إلى العراق أكثر من 50 في المئة من انتاجنا الزراعي وسنعيد قسم من التصدير الذي خسرناه نتيجة الحرب في ​سوريا​".

وفي حديث تلفزيوني، دعا ترشيشي إلى "الجلوس مع السوريين للتفاوض معهم بشكل رسمي ولا يمكن ان نأخذ من السوريين المطالب ونحن في بيوتنا وعلينا التفاوض معهم بشكل رسمي مثلما نقوم بالتفاوض مع باقي الدول"، مؤكداً أنه "لا يمكن القيام بأي شيء من دون إخواننا السوريين".