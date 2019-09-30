أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"إعادة فتح السير على أوتوستراد ​الغازية​ باتجاه ​بيروت​، والسير إلى تحسن تدريجي". وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، في وقت سابق، أنّ "مجموعة من الشباب أقدموا على قطع الطريق الرئيسة بين صيدا وصور في الغازية، بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة، ما أدّى إلى ازدحام السير في المكان".

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