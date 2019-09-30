أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ في حديث تلفزيوني له أنه " لا يمكن ان تقوم الصناعة على حساب ​البيئة​"، مشيراً الى أن "الصناعيين قاموا بإجراءات الحد من ​التلوث​ ومن لم يقم بذلك هو من لا يعتبر ان هناك دولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: لا يمكن ان تقوم الصناعة على حساب البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.