أعلنت مؤسسة ​لابورا​ بالتعاون وبدعم من ​الوكالة الاميركية للتنمية الدولية​ USAID عن دورات تدريبية لأربعمائة شاب وصبية من مختلف المناطق ال​لبنان​ية بخطوة لتطوير الاعمال في لبنان.

ولفتت لابورا الى أنه "يستمر التدريب شهراً واحداً يكتسب من خلاله المتدرب ​مهارات​ عملية وتطبيقية في كل من المعلوماتية، ​اللغة​ الانجليزية ومهارات التواصل والتطبيقات العملية للمهن".

في نهاية فترة التدريب سيتم ايجاد فرص عمل لاكثر من 140 متدرباً في القطاعات التالية: المحاسبة(accounting) ، المبيعات (sales) ، الادارة والتنظيم (administration and management) ، الفندقية (hospitality) ، تكنولوجيا المعلومات(Information technology) ، مصممي غرافيك (graphic designer) ، التسويق الرقمي (digital marketing) ، أمين صندوق(cashier).

وأشارت الى أن "هذا التعاون يشكل فرصة لكل شاب وصبية يسعون لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تخولهم لدخول سوق العمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر لابورا والـ USAID تنظم دورات تدريبية لـ 400 شاب وصبية من مختلف المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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