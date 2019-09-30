اقدم ​الجيش الاسرائيلي​ بعد القائه القنابل الدخانية داخل ​مزارع شبعا​ المحتلة، على نزع علم لـ"حزب الله" رفعه أطفال بذكرى عيد التحرير قبل ثلاثة أشهر، على السياج التقني.



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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي نزع علما لحزب الله عن السياج التقني قبالة مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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