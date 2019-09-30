دورية من مخابرات الجيش أوقفت 5 سوريين في الخيام لدخولهم المنطقة خلسة

أوقفت دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​، في بلدة ​الخيام​ قضاء ​مرجعيون​، خمسة سوريين على خلفيّة دخولهم المنطقة خلسةً، وقد تمّ تسليمهم إلى مركز المخابرات في ثكنة مرجعيون للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّهم.

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