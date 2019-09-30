فوشيه: على لبنان أن يظهر أنه انطلق جديا بمسألة الإصلاحات

أكّد الفسير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، أنّ "على لبنان أن يُظهر أنّه انطلق جديًّا بمسألة الإصلاحات، وأنّه يقوم بذلك لأنّه ينوي التغيير في المستقبل".

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