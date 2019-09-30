أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" أن "لا مصلحة لاحد في إسقاط ​الحكومة​ وأي طرح من هذا النوع سيأخذ البلد الى المجهول".

وأوضحت المصادر أن "من يدعو للتعاون لا يمكن أن يعمل على تشكيل جبهات سياسية لأن الجميع في مركب واحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: لا مصلحة لاحد في إسقاط الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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