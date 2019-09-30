الجعفري: السوريون وحدهم يملكون حق مناقشة دستورهم واعتماده دون أي تدخل

اشار مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ الدكتور ​بشار الجعفري​ الى ان تشكيل لجنة مناقشة ​الدستور​ والاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي نجاح وطني تجاوز المعوقات التي وضعتها الدول المعادية لسوريا.

ولفت الجعفري في كلمة له خلال جلسة ​مجلس الأمن​، الى ان السوريين وحدهم يملكون حق مناقشة دستورهم واعتماده دون أي تدخل خارجي أو ممارسات ابتزاز تسعى إلى تحقيقها أطراف وحكومات راهنت على زعزعة أمن سوريا واستقرارها، وأهم ما تحتاجه دول المنطقة اليوم إخماد لهيب كرة النار التي سعى البعض الى دحرجتها على مدى عقود لزعزعة أمنها واستقرارها ونهب مقدراتها وتشريد شعوبها. اضاف "نتطلع للعمل مع شركاء وطنيين يلتزمون بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ويتصدون لممارسات دول تحاول فرض إرادتها على حساب القرار الوطني عبر دعم الإرهاب وميليشيا "قسد" الانفصالية".

واكد الجعفري ان نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب إنهاء وجود القوات الأجنبية الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية، وسوريا ستحرر كل شبر من أراضيها من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي غير الشرعي بالتوازي مع العمل على مسار الحل السياسي.