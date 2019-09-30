أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ سعيد ​الحريري​ لقناة "LBC" أن "لا أساس لأي معلومات عن إسقاط الحكومة ولا تشكيل لجبهات سياسية ولا خلافات بين ​الرئيس ميشال عون​ والحريري وكل ما يطلق هو بسياق الشائعات التي تعيش عليها البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: لا أساس لأي معلومات عن إسقاط الحكومة او تشكيل جبهات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.