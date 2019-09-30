وهاب: الرئيس عون مستهدف بسبب مواقفه السياسية وليس بسبب الفساد

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مستهدف بسبب مواقفه السياسية وليس بسبب ​الفساد​ لأن الفساد في ​لبنان​ عناوينه معروفة عيب ترك الرئيس يواجه وحيداً".

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