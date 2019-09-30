البستاني: الافضلية بالنسبة لنا في موضوع معامل الكهرباء ان تكون على البر وليس بالبحر

أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني أن "موضوع معامل ​الكهرباء​ موضوع تقني بإمتياز"، مشيرةً الى أن "الطاقة التي نريدها بالحل المؤقت أو الدائم المهندسون من يحتسبونه".

وفي حديث تلفزيوني لها، اعربت البستاني عن "استغرابها الاصرار على موضوع البواخر"، مشيرةً الى "أننا نحتاج الى 1050 ميغاوات احتسبناها بحسب الحاجة في ​لبنان​، وبحثنا عن أراضي ل​كهرباء لبنان​، واذا كانت الأرض ببلاش الافضلية للحل على الأرض لان الباخرة هناك ثمنها وثمن الموتيرات التي سيم تركيبها عليها، لذلك فالكلفة على الارض اقل".

وفي حديث تلفزيوني آخر، أشارت البستاني الى ان "قطاع ​النفط والغاز​ لا خلاف عليه وهو يعمل بأعلى معايير الشفافية والشركات المسؤولة هي من قررت بدء العمل في البلوك الذي اختارته لاسبباب تقنية".

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