ديب: أعلم بوجع الناس وألمهم ولكن ليس هكذا تدار المظاهرات والتحركات

علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب على تحركات الناس يوم أمس احتجاجا على الوضع الاقتصادي، قائلا "تابعت هذه التحركات وأعلم بوجع الناس وألمهم ولكن ليس هكذا تدار المظاهرات والتحركات المطلبية"، مشيراً إلى أن "هناك جهات حولت هذه التحركات إلى مكان آخ وفقا لأجنداتها السياسية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت ديب إلى ان "التحركات المطلبية يجب أن يكون لها أهداف، ففي كل بلدان العالم ينزل الناس إلى الشوارع للمطالبة إن كان باسقاط الحكومة أو للتعبير عن مطالب معينة ولكن ليس بهذه الطريقة فهناك حد أدني للتنظيم"، مشيراً إلى أن " جهات سياسية تستفيد من الوضع وتدفع نحو توتير الاجواء".
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