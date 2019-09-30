النشرة: تفريغ كميات من النفايات المكدسة بوسط الطريق الذي يربط الحاروف بالنبطية

ذكر مراسل "النشرة" في النبطية أنّ "في خطوة احتجاجيّة، أقدم شبان في بلدة حاروف الجنوبية على تفريغ كميّات من النفايات المكّدسة في البراميل الموضوعة بجانب الطرقات، وسط الطريق العام الّذي يربط بلدتهم بالنبطية وببلدة جبشيت، تعبيرًا عن استيائهم ممّا وصلت إليه الأمور في بلدتهم، من عدم جمع النفايات وتكدّسها".
وأوضح أنّ "كميّات من النفايات الّتي تنبعث منها الروائح الكريهة، غطّت الشارع العام في حاروف، وقد تجمّع الشبان على جوانبه، فيما قطع الطريق تمامًا أمام السيارات".
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