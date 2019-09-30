طهران تعتبر واشنطن مسؤولة عن فشل الحوار معها









اسماء السيد - طهران: حملت طهران الاثنين واشنطن مسؤولية فشل الحوار بين الولايات المتحدة وايران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي في تصريح صحافي "إن مسؤولية عدم حصول حوار في نيويورك تقع مباشرة على الحكومة الأميركية".

وتابع "لقد كان الرئيس (الايراني حسن روحاني) مستعدا للكلام مع كل الاطراف في مجموعة 5 زائد واحد (من ضمنها الولايات المتحدة) في حال إلغاء العقوبات، لكن (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب لم يكن مستعدا لرفع العقوبات عن أمتنا".

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وكاد البلدان أن يصلا الى المواجهة العسكرية المباشرة في يونيو الماضي نتيجة حوادث عدة وقعت في منطقة الخليج.

وازدادت حدة التوتر بعد الاعتداءات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر، والتي وجهت واشنطن فيها اصابع الاتهام الى ايران، الأمر الذي فعلته أيضا الرياض ولندن وبرلين وباريس.

وتنفي طهران أي علاقة لها بهذه الاعتداءات وتؤكد مسؤولية المتمردين الحوثيين اليمنيين عنها.

وسعت باريس لجمع روحاني وترامب في نيويورك لكن هذه المحاولة فشلت.