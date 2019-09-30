ترمب يتهم نائبًا ديموقراطيًا بالخيانة









اسماء السيد - واشنطن: هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين نائبًا ديموقراطيًا يقود التحقيق الرامي لعزله، مشيرا إلى وجوب توقيفه بتهمة الخيانة بسبب وصفه اياه بأنه يتّبع أساليب العصابات.

واستهل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف جلسة الكونغرس الأسبوع الماضي بتقمّص شخصية الرئيس ونعته كزعيم عصابة يمارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني للتحقيق بشأن خصمه جو بايدن، المرشح الأبرز لانتخابات 2020 الرئاسية.

وهدف شيف من ذلك التأكيد على أن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كانت أشبه بابتزاز تقليدي يتبّع أسلوب العصابات. إلا أن خطوته قوبلت بانتقادات واسعة من وسائل إعلام محافظة.

وندد ترمب بتصريحات شيف "الزائفة والفظيعة" مشيرا إلى أنه "ادعى بأنني قلت ذلك في أهم جزء من مكالمتي مع الرئيس الأوكراني وقرأها علنًا للكونغرس والشعب الأميركي. لم تكن لها أي علاقة بما قلته خلال الاتصال الهاتفي. فهل يتم توقيفه بتهمة الخيانة؟".