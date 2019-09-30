شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"دينية البرلمان": توجيهات الرئيس للأوقاف تساهم فى محاربة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، والبرلمانى عن كفر الشيخ، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهه الدائم بالاستثمار الجيد لأصول الأوقاف أدى إلى تحقيق فائض غير مسبوق لوزارة الأوقاف والهيئة.

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وأضاف "الجندى "، فى بيان له اليوم، أن الرئيس يبذل قصارى جهده فى كافة القطاعات، وأثنى على دوره المشهود فى توجيهاته لتثقيف وتدريب الأئمة، مقدما الشكر باسم أعضاء مجلس النواب وباسم الأئمة على اهتمام القيادة السياسية البالغ بأبناء هذا القطاع الهام من حيث الحرص على التثقيف والتدريب، وتوعية الأئمة والخطباء فى نشر ثقافة الأمن القومى لديهم، وتنفيذ استراتيجية الأوقاف فى محاربة الأفكار المتطرفة والارتقاء بالمستوى المادى للأئمة والخطباء من الموارد الذاتية للوزارة، بالإضافة إلى استغلال الأصول الثابتة للوزارة لتحقيق أعلى منفعة منها بما يعود بالخير على أهل مصر.

وأشار "الجندى" إلى أن وزير الأوقاف ورئيس الهيئة وجميع العاملين بالوزارة يحرصون جميعا على رفعة العمل الدعوى ورقيه بما يتناسب وقيم الدين الإسلامى، كما يسعون بالأساليب الحديثة والرؤى فى تحقيق موارد ذاتية والاستثمار الأمثل لأموال وأصول الوقف.