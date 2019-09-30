النص الكامل لتعديلات مزاولة مهنة الطب بعد تصديق الرئيس عليه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” النص الكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 154 لسنة 2019، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على:

المادة الأولى:

يُستبدل بنصى المادتين (2)و (3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الأتيان :

مادة (2) : يقيد بسجل الوزارة المختصة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة 6 سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة 5 سنوات.

ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة في إحدي المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب بكليات الطب أو من يوافق علي ندبهم المجلس لهذا الغرض من اطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.