محافظ الدقهلية: مستقبل مصر في شبابها وبناة نهضتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن الشباب هم أمل مصر في الغد الأفضل، والمستقبل المشرق.
جاء ذلك اليوم الاثنين، على هامش افتتاح مدرسة عرفة عبد المطلب الثانوية الصناعية العسكرية بقرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس.
رافق محافظ الدقهلية، خلال الافتتاح اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب، والمقدم تامر العوضي، والمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد أيمن الشريف قائد المدرسة.
وقال محافظ الدقهلية إن ما رأيته اليوم رسالة للعالم أن شباب وأبناء مصر بخير ونموذج متميز لرجال المستقبل، ومصر تبقى محفوظة مدى الدهر طالما أن فيها رجالًا يضحون بأرواحهم من أجلها.
وأضاف محافظ الدقهلية أن الشباب هم مستقبل مصر وبناة نهضتها، موجها الشكر لكل من ساهم في تحويل المدرسة إلى عسكرية وأكد على أنها إضافة جديدة للتعليم المهني والفني مشيدا بعطاء المجتمع المدني في الدقهلية.
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