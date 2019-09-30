بالصور – سفراء 6 دول أفريقية يبحثون فرص التنمية المستدامة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – الخليج 365:

ناقش سفراء 6 دول أفريقية لدى مصر فرص وتحديات التنمية بين بلدان القارة خلال فعاليات مؤتمر التنمية لدعم السياحة، المقام في الإسكندرية، اليوم الإثنين، لعرض رؤية استراتيجية التنمية المستدامة 2030، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتناولت جلسات المؤتمر، التي حضرها سفراء دول "كينيا، زامبيا، مالاوي، ناميبيا، سيراليون وتنزانيا" بجانب ممثل مصر، فرص التعاون بين البلدان الأفريقية ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي.

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جاء ذلك بحضور السفير المصري محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، الدكتور عادل بدر أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، والفنانة اللبنانية مادلين طبر.

وتطرقت جلسات المؤتمر إلى الدور الإيجابي للسياحة الأثرية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والمعايير العلمية للربط بين الطاقة النظيفة وصحة الإنسان وبيئته، وكذلك الفن كوسيط تنموي للمجتمع الأفريقي، فيما من المقرر أن يستأنف جلساته غدا لمناقشة موضوعات منها مستقبل الطاقة وفرص الاستثمار في أفريقيا والتنمية البشرية بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.