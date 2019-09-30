محافظ القليوبية يقيل رئيس وحدة "سرياقوس" المحلية في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، رئيس الوحدة المحلية لقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وذلك لعدم تنفيذه التعليمات الخاصة بالنظافة وانتشار البناء المخالف في القرية.

كان محافظ القليوبية، كلف رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مستوى النظافة ووضعها هدفًا استراتيجيًا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الصباحية في مركز ومدينة الخانكة، اليوم الاثنين، حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية، وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد المحافظ علي أن العمل الميداني في الشارع هو الأساس، ورضا المواطن هو معيار التقييم للجميع وضرورة التعامل مع الشوارع الفرعية بنفس الاهتمام بالشوارع الرئيسية، وأنه سيمر عليها بنفسه للتأكد من رفع تجمعات القمامة منها، مؤكدا أنه سيكون هناك حوافز للمجيدين ومحاسبة شديدة للمقصرين.