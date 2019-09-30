جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنصورة- أ ش أ:

قرر مجلس جامعة المنصور برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي.

ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.

كما ناقش المجلس الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019-2020، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث شملت بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 21/9/2019، وتكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول خمسة عشر أسبوعا وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 21/2020، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من السبت 4/1/2020 وتستمر حتى ثلاثة أسابيع حسب كل كلية وتنتهى الخميس 23/1/2020.

وأعلن المجلس أن أجازة نصف العام ستكون من يوم الخميس 25/1/2020 وحتى يوم الخميس 6/2/2020، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8/2/2020 وتكون الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستة عشر أسبوعا، وتكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني الخميس 29/5/2020، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2020.