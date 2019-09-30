ضبط راكب حاول تهريب 218 ألف جنيه داخل كتالوجات إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 218 ألف جنيه أخفاها راكب داخل كتالوجات أثناء سفره إلى الإمارات وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه. ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائي عن محاولة أحد الأشخاص تهريب مبالغ مالية أثناء سفره إلى الإمارات. وأشارت المعلومات إلى تمكن الراكب من حجز تذكرة سفر على طائرة مصر للطيران المتجة إلى دبي، وجرى ترقب الراكب وأثناء إنهاء الاجراءات وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على مجموعة من الكتالوجات بها مبلغ مالى قدره 218 ألف جنيه مخالفا قانون النقد. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

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