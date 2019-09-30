صور- "أمن الوادي الجديد" يوزع أدوات مدرسية وهدايا على طلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وزع قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الاثنين، على طلاب المدارس، هدايا عينية وأدوات مكتبية، لمشاركتهم فرحتهم في العام الدراسي الجديد.

وتضمنت جولة ضباط مديرية أمن الوادي الجديد، عددًا من المدارس بمدينة الخارجة، رافقهم خلالها مدير عام إدارة الخارجة التعليمية صلاح مرغني، ولفيف من قيادات الإدارة التعليمية.

وأكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الوادي الجديد، أن ذلك يأتي إيمانًا من وزارة الداخلية بأن طلاب المدارس هم مستقبل الوطن، ولتوطيد أواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، بالاهتمام بطلبة المدارس، ومشاركتهم فرحة العام الدراسي الجديد.