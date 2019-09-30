الدفاع العراقية: افتتاح معبر القائم مع سوريا يؤكد دحر التنظيمات الإرهابية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا، يؤكد أن التنظيمات الإرهابية دحرت من حدود البلدين.
وأوضح الخفاجي في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن "العراق
المنطقة الحدودية بين البلدين صارت آمنة، وأن الإرهاب لم يعد موجودا وغير قادر على الحركة هناك، منوها بوجود تنسيق متبادل من خلال المركز الأمني المشترك مع دمشق.
وأكد أن افتتاح المعبر يؤكد أن
وأوضح أن عملية فتح المنافذ يوما بعد يوم تعزز مكانة العراق وعلاقته معه دول الجوار وخطوة نحو تطور اقتصاده وبنيته التحتية.
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