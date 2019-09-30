الدفاع العراقية: افتتاح معبر القائم مع سوريا يؤكد دحر التنظيمات الإرهابية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا، يؤكد أن التنظيمات الإرهابية دحرت من حدود البلدين.

وأوضح الخفاجي في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن "العراق

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يعتبر هذا المنفذ مهما بالنسبة له، ويشكل مساحة آمنة في التبادل التجاري مع سوريا، كما تعتبره سوريا أيضا مهما في تعاملاتها مع العراق".



وأكد أن افتتاح المعبر يؤكد أن

المنطقة الحدودية بين البلدين صارت آمنة، وأن الإرهاب لم يعد موجودا وغير قادر على الحركة هناك، منوها بوجود تنسيق متبادل من خلال المركز الأمني المشترك مع دمشق.

وأوضح أن عملية فتح المنافذ يوما بعد يوم تعزز مكانة العراق وعلاقته معه دول الجوار وخطوة نحو تطور اقتصاده وبنيته التحتية.