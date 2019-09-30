الكرملين: لن نستبعد رفع السرية عن مكالمات بوتين وترامب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لن تستبعد احتمال رفع السرية عن مضمون المكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، شريطة الوفاء ببعض الشروط.
وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إنه بخصوصتسجيلات محتويات الاتصالات الهاتفية فإن نشرها أمر ممكن، إلى حد ما، لكن بالتراضي بين الطرفين فقط"، مؤكدا أن "الممارسة الدبلوماسية عادة لا تنطوي على منشورات كهذه، وإذا كان الأمريكيون سيوجهون إشارات ما من هذا القبيل، سنناقش الموضوع".
وحول موقف الرئاسة الروسية إزاء طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نشر نص المحادثات الهاتفية بين ترامب وبوتين في إطار مساعيهم لتمهيد أرضية قانونية لعزل ترامب، قال بيسكوف إن "طلبات كهذه وكل ما جري حاليا حول ذلك في الولايات المتحدة، شأن داخلي بطبيعة الحال لم نتدخل وليس لدينا الحق في التدخل".
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