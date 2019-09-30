مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث التعاون مع "العمل الخارجي الأوروبي"

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع نائب أمين عام الجهاز للشؤون السياسية جون بليارد، سبلتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بينهما.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين - أن الربيعة أطلع المسئول الأوروبي على ما قدمه المركز من مشروعات إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التيوصلت حتى الآن إلى 1,057 مشروع خصص معظمهم للشعب اليمني، ونفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
وناقش الجانبان عددا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني والتنموي وسبل تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بينهما.
فيما أكد جون بليارد على رسالة المركز الإنسانية والدعم الكامل اللامحدود للمحتاجين في أنحاء العالم.
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