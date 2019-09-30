واشنطن تفرض العقوبات على روسيين وثلاث شركات

أدرجت الولايات المتحدة مواطنين روسيين وثلاث شركات في قائمتها للعقوبات، بتهمة الضلوع في محاولات التدخل المزعومة بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت وزارة المالية الأمريكية في بيان صدر اليوم الاثنين، إن الروسيين، هما دينيس

كوزمين وإيجور نيستيروف، والشركات هي Autolex Transport وBeratex Group وLinburg Industries المسجلة في جزر السيشل، على صلة بـ"وكالة أبحاث الإنترنت" التي يفترض أنها تتبع لرجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المشمول بالعقوبات الأمريكية والمرتبط بالحكومة الروسية.

وكان فريق التحقيق الأمريكي برئاسة روبرت مولر، اتهم تلك الوكالة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وصفحات مزيفة بهدف التأثير على آراء الناخبين الأمريكيين.