انتهاء فرز الأصوات البريدية فى انتخابات البرلمان النمساوي

اختتمت عملية فرز أصوات الناخبين – عبر البريد - فى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى النمسا اليوم الاثنين والتى أسفرت مؤشراتها الأولية أمس عن تقدم واسع لحزب الشعب بنسبة 37 فى المائة بفارق كبير عن ثاني الأحزاب وهو الحزب الاشتراكي والذي فاز بنحو 21 % من الأصوات .
وأشارت مصادر سياسية إلى أنحزب الخضر ربما يكون أكثر المستفيدين من الأصوات البريدية بينما سجلت الأصوات البريدية تراجعًا طفيفًا فى مركز حزب الشعب والذي تصدر الأحزاب حيث قد يستحوذ على 71 مقعدًا فى البرلمان بدلا من 73 مقعدًا فى تقديرات سابقة.
ولفتت المصادر الى أن الناخبين عبر البريد تسببوا أيضًا فى تقهقر مركز الحزب الاشتراكي ثاني الأحزاب وأنه قد يفوز بأقل من 40 مقعدًا كما أدت الأصوات البريدية فى تراجع مقاعد حزب الحرية من 32 مقعدًا إلى 31 مقعدًا فى البرلمان بينما حصد المكاسب حزب نويس والذي من المتوقع أن يستحوذ على 15 مقعدًا .
يذكر أن الأصوات البريدية تبلغ 952 ألف صوا فى 112 دائرة انتخابية فى 9 ولايات نمساوية .
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