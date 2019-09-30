أميركا تعاقب رجلين روسيين وشركات بسبب التدخل في الانتخابات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على مواطنين روسيين لصلتهما بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على دنيس إيجوريفيتش كوزمين وإيجور فلاديميروفيتش بالإضافة إلى ثلاث شركات وسفينة وثلاث طائرات.

كان المحقق الأميركي روبرت مولر اتهم، في تقريره، كوزمين وفلاديميروفيتش بالصلة بوكالة أبحاث إنترنت روسية وجه لها المحقق الأميركي الخاص تهمة التدخل في الانتخابات الأميركية.

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