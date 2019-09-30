كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول بالحزب الجمهوري الكردستاني: أردوغان يستخدم العنصر الديني لتحقيق مصالحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايق ديلو، مسئول العلاقات الدبلوماسية بالحزب الجمهوري الكردستاني، إن سياسية دولة تركيا وخاصة "أردوغان" الذي أعلن عن نفسه أنه أمير للمسلمين، يستخدم العنصر الديني دائمًا لتحقيق مصالحه، والدين هو الكارت الرابح بالنسبة لـ "أردوغان"، مشيرًا إلى أن "أردوغان" عندما دخل سوريا، دخلها على أساس أنه فتح، والعامل الرئيسي في حدوث ذلك هو جهل الشعب التركي بجوهر الدين ومبادئه.

وأضاف "ديلو"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن "أردوغان" رغم ما يقوم به من قتل ودمار وقمح وسجون، عندما يضع الطربوش على رأسه ويقرأ سورة من القرآن ينتهي كل هذا الكلام، مشددًا على أن لعبة "أردوغان" انكشفت، وهذه هي المرحلة الأخيرة التي يمكن لـ "أردوغان" أن يستخدم العامل الديني فيها.

وتابع مسئول العلاقات الدبلوماسية بالحزب الجمهوري الكردستاني، أن "أردوغان" جند رئيس اتحاد العلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ليتحدث عن ان الله والملائكة مع "أردوغان"، مشيرًا إلى أن "أردوغان" حاليًا وصل لنقطة الإفلاس، والدليل على ذلك رفقاءه الذين أسسوا معه حزبه، فأردوغان حول مؤسسات الدولة التركية لشركة عائلية إرهابية معتمدًا فكر الإخوان المسلمين أساسًا لها، وهو فكر الاحتلال والخلافة العثمانية الجديدة، وليس هناك أمام المعارضة التركية سوى أن تتحد، والآن بدأت المعارضة التركية تلتف خلف الحزب الجمهوري الديمقراطي، منوهًا إلى أن تقدم الدول يتم على أساس المثقفين والنخب وهؤلاء جميعهم في السجون، فأردوغان أغلق الجامعات وزج المثقفين بالسجون.

