كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث سياسي يكشف لـ "الخليج 365" كيف استغلت مليشيا الحوثي اتفاقية ستوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، إن مليشيا الحوثي لم تنفذ من اتفاق استوكهلم، إلا ما يناسبها ووفقا لتفسيراتها، ساعدها في ذلك سيطرتها على مدينة الحديدة، وتخاذل ورخوة سلطات الشرعية ودعم إيران وبعض الدول الكبرى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365""، أن الحوثيون لن يرضخوا إلا في حالة تعرضهم لصغوطات عسكرية ميدانية على الأرض أو ضغوطات دولية قوية من دول عظمى، ولا اعتقد أن هذه الضغوطات ممكنة في ظل تخاذل بل وخيانة أجهزة الشرعية للتحالف وعدم جديتها في الحرب ضد الحوثيين.

وقال أما دور إيران في الحرب فلا يخفى على أحد منذ بدايتها سواء بالدعم العسكري اللوجستي والسياسي والإعلامي للحوثيبن أو بالتدخل المباشر في عمليات ضد السعودية والإمارات.

يذكر أن وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي قد أكد أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى أي مشاورات مقبلة مع الميليشيات الحوثية إلا إذا تم تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بالحديدة.

كما بحث الحضرمي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، مستجدات اتفاق الحديدة.

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وحذر الحضرمي من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

ودعا الحضرمي المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ ذلك وقال: إن الحكومة الشرعية لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، التزام المنظمة الأممية بالعمل مع الأطراف اليمنية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، وإنهاء الانقلاب الحوثي، جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية ، محمد الحضرمي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم مناقشة آفاق الحل السياسي للصراع في اليمن.

وشدد على ضرورة التركيز على التصدي لخطر المشروع الإيراني التوسعي في اليمن المتمثل بالانقلاب الحوثي على الدولة.

وقال وزيرة خارجية السويد إن تنفيذ اتفاق ستوكهولم ضرورة ملحّة لليمن، وشددت وزيرة خارجية السويد، مارجوت والستروم، على ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة اليمنية، وتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ اتفاق ستوكهولم كأحد الأجزاء الأساسية للعملية السياسية.

وقالت والستروم إن بلادها استضافت محادثات بين الأطراف اليمنية في ديسمبر2018، ولهذا نشعر بمسؤولية معينة للمساعدة بأي طريقة ممكنة في المضي قدماً، إذ يعد التنفيذ المستمر لاتفاق ستوكهولم أحد الأجزاء الأساسية للعملية السياسية.