كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمالة في قطر.. حقوق مهضومة ومعاملة غير آدمية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور يستعرض تفاصيل الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في قطر.

وأوضح التقرير، أن العمالة في قطر تعاني من حقوق مهضومة وانتهاكات تصل لحد العبودية، وخداع حكومي يمارسه النظام الحاكم في قطر؛ للتهرب من جرائمه اللاإنسانية، وما بين قتل وتشريد ومعاملة غير آدمية تم توصيف ملف العمالة في العديد من التقارير الدولية، التي أثارت الرأي العام العالمي ضد الدوحة؛ نظرًا لما يلاقيه العمال من سوء المعاملة قبل انطلاق بطولة كأس العالم عام 2022.

وأشار التقرير، إلى أن هناك تقارير عدة رصدت ما يعانيه العمال في إمارة قطر، إذ لا يتقاضون أجورهم، ورغم وعود الحكومة القطرية بتحسين حقوق العمالة، أخفقت في حمايتهم، ومازال الموضوع خاضعًا لأصحاب أعمال بلا ضمير، مطالبة الدوحة بوضع حد للواقع المرزي لاستغلال العمال.