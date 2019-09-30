كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمالة في قطر.. حقوق مهضومة ومعاملة غير آدمية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح التقرير، أن العمالة في قطر تعاني من حقوق مهضومة وانتهاكات تصل لحد العبودية، وخداع حكومي يمارسه النظام الحاكم في قطر؛ للتهرب من جرائمه اللاإنسانية، وما بين قتل وتشريد ومعاملة غير آدمية تم توصيف ملف العمالة في العديد من التقارير الدولية، التي أثارت الرأي العام العالمي ضد الدوحة؛ نظرًا لما يلاقيه العمال من سوء المعاملة قبل انطلاق بطولة كأس العالم عام 2022.
وأشار التقرير، إلى أن هناك تقارير عدة رصدت ما يعانيه العمال في إمارة قطر، إذ لا يتقاضون أجورهم، ورغم وعود الحكومة القطرية بتحسين حقوق العمالة، أخفقت في حمايتهم، ومازال الموضوع خاضعًا لأصحاب أعمال بلا ضمير، مطالبة الدوحة بوضع حد للواقع المرزي لاستغلال العمال.
ولفت التقرير، إلى أن إمارة قطر تحولت لسجن كبير للعمال، وفي محاولة لتبرئة ساحتها أشارت الفيفا في بيان لها إلى أنها تعمل على التأكد من أن ما ذكرته التقارير العالمية حول أوضاع العمالة في قطر، غير مرتبط بمنشآت كأس العالم لضمان حقوق الإنسان؛ لغسل يديها من دماء العمال التي أريقت في هذه المنشآت.