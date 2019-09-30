كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النفط الإيراني: الشركات والمنشآت في صناعة النفط في حالة تأهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب وزير النفط الإيراني من صناعة النفط أن يكون في حالة تأهب للهجمات الجسدية والفضائية وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وقال وزير النفط "بيجان زانجانه" في بيان نشرته وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط، "يجب أن تكون جميع الشركات والمنشآت في صناعة النفط في حالة تأهب تام للتهديدات الجسدية والانترنت لأن العقوبات تستهدف صناعة النفط."

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن تفكر في شن هجمات إلكترونية محتملة على إيران بعد هجمات 14 سبتمبر على مواقع النفط السعودية، والتي ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم فيها على طهران. ولكن إيران نفت التهمة.

وقالت إيران يوم الأربعاء إنها تتفقد الأمن في منشآت النفط والغاز الرئيسية في الخليج، بما في ذلك تقييم الاستعداد للهجمات الإلكترونية.

وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك هجومًا إلكترونيًا على بعض شركات البتروكيماويات وغيرها في إيران في 21 سبتمبر، على الرغم من أن هيئة حكومية مسؤولة عن الأمن السيبراني نفت وقوع هجوم "ناجح".

وأوضح زنجانة أن هذه الاحتياطات ضرورية في ضوء العقوبات الأمريكية على إيران والحرب الاقتصادية الشاملة التي تتهمها واشنطن بشنها.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة إن بي سي إن هناك حربًا إلكترونية مستمرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى "ستاكسنت"، وهي دودة كمبيوتر ضارة يعتقد على نطاق واسع أنها من صنعها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال: "هناك حرب سيبرانية مستمرة. وبدأت الولايات المتحدة تلك الحرب السيبرانية، بمهاجمة منشآتنا النووية بطريقة خطيرة للغاية ".

وأضاف: "هناك حرب عبر الإنترنت وإيران متورطة فيها"، محذرًا الولايات المتحدة من عدم قدرتها على إنهاء أي حرب تبدأ ضد إيران.

وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "محمد جواد عزاري جهرومي"، من جانبه، قال في وقت سابق إن إيران تواجه الإرهاب السيبراني مثل "ستانيكس".

ولطالما كانت إيران في حالة تأهب للتهديدات السيبرانية بعد أن قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتخريب البرنامج النووي الإيراني سرًا في عامي 2009 و2010 بسبب فيروس الكمبيوتر "ستناكس"، الذي دمر أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي كانت تخصب اليورانيوم.

